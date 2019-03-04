Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт
В Британии умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт. Музыканту было 49 лет.
Тело Флинта нашли 4 марта в доме, расположенном в графстве Эссекс. Причина смерти не называется. Полиция сообщила, что ничего подозрительного в смерти Флинта не нашла, пишет Lenta.ru.
Коллектив The Prodigy был образован в 1990-м году. Он был одним из пионеров жанра бигбит (разновидность электронной музыки - прим.). Группа завоевала множество наград, включая две премии «BRIT Awards», четыре премии «MTV Video Music Awards», шесть наград «MTV Europe Music Awards». Дважды коллектив был номинирован на премию «Грэмми».
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