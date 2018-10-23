В Италии скончался сооснователь модного бренда Benetton

В Италии в возрасте 77 лет умер один из основателей компании Benetton Group и бренда одежды United Colors of Benetton Джильберто Бенеттон. Он был средним братом в семействе Бенеттон и управлял компанией до 2012 года.

О смерти Джильберто Бенеттона сообщил представитель семьи. Перед смертью предприниматель долго болел и несколько дней назад был госпитализирован из-за пневмонии.

По данным Forbes, состояние Бенеттона оценивается в 2,7 млрд долларов. Он занимает 652-ю строчку списка богатейших людей мира и 12-е место в рейтинге самых обеспеченных граждан Италии, пишет РБК.

Семья Бенеттон основала компанию в 1965 году. Джильберто был одним из четырех братьев и сестер семейства. Главным основателем считается Лучано Бенеттон, который стал работать в компании, чтобы помочь овдовевшей матери. В июле 2018 года скончался младший представитель семьи Карло. Причиной его смерти стал рак.