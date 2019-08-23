Скончался один из богатейших людей мира Дэвид Кох

В США скончался сооснователь энергетической и химической корпорации Koch Industries Дэвид Кох. Ему было 79 лет.

По словам брата Дэвида Чарльза Коха, 27 лет назад у него диагностировали рак предстательной железы. В последнее время он отошел от дел по причине плохого самочувствия, сообщает «Коммерсант».

Журнал Forbes оценивает состояние Дэвида Коха в 42,4 миллиарда долларов и ставит его на почетную 11-ю строчку в списке богатейших людей мира.

Помимо владельцев крупнейшей корпорации, братья известны своей борьбой за «настоящую демократию», благотворительностью в сфере искусства и пожертвованиями в проекты, связанные с исследованием раковых заболеваний.

Ранее в Калифорнии скончался создатель Ford Mustang и экс-глава корпорации Chrysler Лидо Энтони «Ли» Якокка.