В Екатеринбурге в возрасте 90 лет скончался народный художник России Виталий Волович.

Виталий Михайлович родился 3 августа 1928 года. Известность ему принесли иллюстрации средневековой литературы, в том числе «Слова о полку Игореве», «Ричарда III» и другим произведениям.

За свою жизни художник получил звание почетного гражданина Екатеринбурга, заслуженного художника РСФСР, народного художника России.

Также он становился лауреатом различных премий, в том числе золотой медали Российской академии художеств, передает «Санкт-Петербург».

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