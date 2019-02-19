Скончался модельер Карл Лагерфельд

Скончался немецкий модельер, художественный директор французского дома моды Chanel Карл Лагерфельд. Кутюрье было 85 лет.

Он был госпитализирован накануне вечером в одну из парижских больниц и умер утром 19 февраля. Как пишет РБК, Лагерфельд плохо чувствовал себя последние несколько недель. Причины смерти пока не называются.

В январе Лагерфельд впервые не вышел на поклон после показа новой коллекции одежды в Париже. Представители дома Chanel объяснили это усталостью кутюрье.

Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В начале 1950-х годов он переехал в Париж. С 1974 года Лагерфельд выпускал собственную линию одежды Karl Lagerfeld Impression, а спустя 9 лет занял пост художественного директора Chane. Несколько лет он работал главным модельером дома Chloé.