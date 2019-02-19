Скончался модельер Карл Лагерфельд

Скончался модельер Карл Лагерфельд

Скончался немецкий модельер, художественный директор французского дома моды Chanel Карл Лагерфельд. Кутюрье было 85 лет.

Он был госпитализирован накануне вечером в одну из парижских больниц и умер утром 19 февраля. Как пишет РБК, Лагерфельд плохо чувствовал себя последние несколько недель. Причины смерти пока не называются.

В январе Лагерфельд впервые не вышел на поклон после показа новой коллекции одежды в Париже. Представители дома Chanel объяснили это усталостью кутюрье.

Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В начале 1950-х годов он переехал в Париж. С 1974 года Лагерфельд выпускал собственную линию одежды Karl Lagerfeld Impression, а спустя 9 лет занял пост художественного директора Chane. Несколько лет он работал главным модельером дома Chloé.

Новости по теме
Теги:
Места: Франция
События: искусство
Следующая новость Александр Друзь после скандала собрался на заработки в Америку

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО