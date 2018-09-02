Скончался главный битломан России Николай Васин

Стало известно о смерти известного битломана России, основателя крупнейшего в стране музея «The Beatles» Николая Васина.

О его смерти сообщил друг Николай Барабанов, передает РИА Новости. Тот рассказал, что Васин скончался 29 августа.

Он являлся коллекционером, писателем-историографом, учредителем «Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона».