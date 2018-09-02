Скончался главный битломан России Николай Васин
Стало известно о смерти известного битломана России, основателя крупнейшего в стране музея «The Beatles» Николая Васина.
О его смерти сообщил друг Николай Барабанов, передает РИА Новости. Тот рассказал, что Васин скончался 29 августа.
Он являлся коллекционером, писателем-историографом, учредителем «Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона».
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