Скончался декан исторического факультета МГУ Иван Тучков
Стало известно о смерти декана истфака МГУ имени Ломоносова Ивана Тучкова. Ему было 62 года.
«Он умер сегодня в районе 7 утра, у него была тяжелая астма, случился приступ, который перешел во что-то. То ли инфаркт, то ли тромб, пока непонятно», - сообщил РБК доцент истфака МГУ, искусствовед Алексей Расторгуев.
Тучков стал деканом истфака МГУ осенью 2015 года после ухода с должности Сергея Карпова. Тучков оказался первым искусствоведом, возглавившим факультет. С 1981 года он руководил отделением истории и теории искусства. Тучков - доцент искусствоведения, автор многочисленных работ по искусству итальянского возрождения.
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