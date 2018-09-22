Скончался декан исторического факультета МГУ Иван Тучков

Стало известно о смерти декана истфака МГУ имени Ломоносова Ивана Тучкова. Ему было 62 года.

«Он умер сегодня в районе 7 утра, у него была тяжелая астма, случился приступ, который перешел во что-то. То ли инфаркт, то ли тромб, пока непонятно», - сообщил РБК доцент истфака МГУ, искусствовед Алексей Расторгуев.

Тучков стал деканом истфака МГУ осенью 2015 года после ухода с должности Сергея Карпова. Тучков оказался первым искусствоведом, возглавившим факультет. С 1981 года он руководил отделением истории и теории искусства. Тучков - доцент искусствоведения, автор многочисленных работ по искусству итальянского возрождения.