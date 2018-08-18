Скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

На 81-м году жизни скончался бывший генсек ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан. О его смерти сообщила Международная организация по миграции ООН.

«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера – бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана», - говорится в сообщении организации в Twitter.

Дипломат поступил на работу в ООН в 1961 году, сообщает «Интерфакс». В 1997 году он стал седьмым генеральным секретарем ООН, пройдя путь от простого сотрудника до главы организации. Аннан занимал пост до 2006 года.