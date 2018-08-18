Скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан
На 81-м году жизни скончался бывший генсек ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан. О его смерти сообщила Международная организация по миграции ООН.
«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера – бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана», - говорится в сообщении организации в Twitter.
Дипломат поступил на работу в ООН в 1961 году, сообщает «Интерфакс». В 1997 году он стал седьмым генеральным секретарем ООН, пройдя путь от простого сотрудника до главы организации. Аннан занимал пост до 2006 года.
Следующая новость Стала известна стоимость поездки казаков с Путиным на свадьбу
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии