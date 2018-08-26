Скончался американский сенатор-русофоб Джон Маккейн

В США на 82 году жизни умер сенатор Джон Маккейн. В течение года он боролся с раком головного мозга.

Рядом с политиком все это время была жена Синди и родные. «На момент смерти он верно прослужил США 60 лет», - говорится в заявлении, распространенном аппаратом законодателя.

На протяжении года Маккейна лечили от агрессивной формы рака – глиобластомы, передает РИА Новости. Ему сделали операцию, но спустя время понадобилось дополнительное лечение.

Соболезнования в связи со смертью сенатора выразил президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Политическая карьера Маккейна началась в начале 1980-х годов. В 1982 году он стал членом Палаты представителей, а в 1986 году избран сенатором Аризоны. Маккейн дважды баллотировался на пост президента страны – в 2000 и 2008 году. Сенатор известен как противник внутренней и внешней политики Дональда Трампа. Он также выступал за ужесточение санкций против России.