Скончалась последняя россиянка родом из XIX века

В Кабардино-Балкарии ушла из жизни самая пожилая россиянка Нану Шаова. Ей было 128 лет.

В 2017 году женщина попала в Книгу рекордов России как самый пожилой человек в стране. Сертификат ей вручал главный редактор книги Станислав Коненко.

По неподтвержденным данным, женщина родилась в 1890 году. Документов времен царской России у нее не осталось, однако именно эта дата стояла в российском паспорте, пишут «Известия». Даты и месяца в нем не было.

В апреле 2018 года сын Нану рассказывал, что у нее 8 детей, 19 внуков, 33 правнука и 7 праправнуков.

Теперь самым пожилым получателем пенсии в Кабардино-Балкарии значится женщина 1900 года рождения.