В «Сколково» создали технологию бесключевого доступа к автомобилю

Российская компания VisionLabs разработала технологию, которая позволяет открыть общественный или коммерческий транспорт без ключа. Камера узнает владельца и подтверждает его подлинность, чтобы обеспечить доступ к управлению.

Генеральный директор VisionLabs Александр Ханин сообщил, что проект планируется реализовать уже в 2019 году. Разработка новой технологии стала возможна благодаря сотрудничеству компании с американским производителем компьютерного оборудования Nvidia.

Благодаря системе распознавания лиц водителю больше не потребуется ключ для запуска автомобиля. Камера подтверждает личность водителя и обеспечивает бесключевой доступ, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

VisionLabs занимается разработкой систем компьютерного зрения и машинного обучения. Самым популярным продуктом компании является платформа распознавания лиц LUNA. Ее используют свыше 40 банков в России и СНГ.