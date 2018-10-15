В «Сколково» создали технологию бесключевого доступа к автомобилю

Российская компания VisionLabs разработала технологию, которая позволяет открыть общественный или коммерческий транспорт без ключа. Камера узнает владельца и подтверждает его подлинность, чтобы обеспечить доступ к управлению.

Генеральный директор VisionLabs Александр Ханин сообщил, что проект планируется реализовать уже в 2019 году. Разработка новой технологии стала возможна благодаря сотрудничеству компании с американским производителем компьютерного оборудования Nvidia.

Благодаря системе распознавания лиц водителю больше не потребуется ключ для запуска автомобиля. Камера подтверждает личность водителя и обеспечивает бесключевой доступ, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

VisionLabs занимается разработкой систем компьютерного зрения и машинного обучения. Самым популярным продуктом компании является платформа распознавания лиц LUNA. Ее используют свыше 40 банков в России и СНГ.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Владелец «Реновы» обжалует санкции США в суде

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО