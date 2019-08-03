Сколько зарабатывает Владимир Зеленский
Вступивший в должность в мае президент Украины Владимир Зеленский зарабатывает столько же, сколько и его предшественник Петр Порошенко — около тысячи долларов.
«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобного) президенту Украины не установлено», — приводит завили в Государственном управлении делами, передает портал Ura.ru.
В 2017 году Зеленский заработал около 10 миллионов рублей. Он владеет компанией San Tommaso, управляющей двумя домами в Италии, а также имеет несколько счетов в иностранной валюте.
К примеру, согласно официальной декларации доходов президента Путина, за 2017 год глава российского государства заработал 18,7 миллионов рублей. Это больше 1,5 миллионов рублей ежемесячно.
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