СИЗО «Бутырка» преобразуют в место досуга и отдыха

Следственный изолятор «Бутырка» предложили превратить в центр досуга. С соответствующей инициативой выступил председатель Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Он напомнил, что Бутырскую тюрьму построили в XVIII веке и она является объектом культурного наследия. Герасимов предложил переделать СИЗО по аналогии с тюрьмой «Бутылка» на острове Новая Голландия в Петербурге. На ее месте сейчас обустроено досуговое пространство с кафе, магазинами и исторической частью.

По его мнению, преобразования сделают «Бутырку» интересным и посещаемым местом. Он также опроверг слухи об уничтожении зданий СИЗО с целью строительства на месте изолятора современных зданий, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось о закрытии изоляторов «Бутырка» и «Красная Пресня». Заключенных планируют перевести за МКАД в здание на 5 тыс. мест. Его построят на средства городского бюджета.