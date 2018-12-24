СИЗО «Бутырка» преобразуют в место досуга и отдыха

СИЗО «Бутырка» преобразуют в место досуга и отдыха

Следственный изолятор «Бутырка» предложили превратить в центр досуга. С соответствующей инициативой выступил председатель Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Он напомнил, что Бутырскую тюрьму построили в XVIII веке и она является объектом культурного наследия. Герасимов предложил переделать СИЗО по аналогии с тюрьмой «Бутылка» на острове Новая Голландия в Петербурге. На ее месте сейчас обустроено досуговое пространство с кафе, магазинами и исторической частью.

По его мнению, преобразования сделают «Бутырку» интересным и посещаемым местом. Он также опроверг слухи об уничтожении зданий СИЗО с целью строительства на месте изолятора современных зданий, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось о закрытии изоляторов «Бутырка» и «Красная Пресня». Заключенных планируют перевести за МКАД в здание на 5 тыс. мест. Его построят на средства городского бюджета.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: общество
Следующая новость Пьяная автоледи на Кубани ушла от вины за наезд на школьников

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО