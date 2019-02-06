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Систему «все включено» в Турции распространят на рестораны

Систему «все включено» в Турции распространят на рестораны

В Турции планируют провести эксперимент по распространению системы «все включено» в городских ресторанах и кафе. Отельеры рассчитывают, что это станет стимулом для туристов тратить деньги за пределами гостиниц.

Согласно идее членов Ассоциации туристических инвесторов Турции, путешественник сможет по браслету поужинать в любом ресторане, где действует такая система. За питание платить не придется, как и в отеле. После ресторана турист сможет отправиться на шопинг или в ночной клуб.

Первым на такой эксперимент согласился Кемер, передает «360». Там появится отдельная улица для туристов из отелей.

Ранее министр туризма Турции Мехмет Эрсой заявил о необходимости отказаться от системы «все включено» с целью привлечения в страну богатых туристов. Он объяснял, что они смогут тратить деньги по всей стране, а не только на курортах.

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Места: Турция
События: туризм
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