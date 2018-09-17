Сирия может стать причиной развязки Третьей мировой войны
К побережьям Сирии стянулись боевые корабли США, Канады, Греции и Нидерландов.
В непосредственной близости от Сирии находятся фрегаты ВМС Канады «Вилль де Квебек», ВМС Греции «Элли» и ВМС Нидерландов «Де Рейтер».
Американские военно-морские силы в настоящее время имеют в Средиземном море 204 крылатых ракеты «Томагавк».
Востоковед-арабист Марианна Беленькая заявила, что разрешением создавшегося напряжения может стать саммит лидеров Турции и России, а пока ситуация слишком непредсказуемая.
По ее словам, США заявили, что для них красной линией будет применение химического оружия в Идлибе, и возможно, крупномасштабная операция, которая приведет к массовым жертвам, отмечает «НСН».
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