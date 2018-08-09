Сирия привлечет граждан России религиозным туризмом
Власти Сирии намерены развивать среди россиян религиозный туризм к культовым местам страны, в частности - к достопримечательностям Дамаска и Пальмиры.
Регулярные авиарейсы между Россией и Сирией возобновились летом 2018 года.
Власти Сирии отмечают, что у граждан России не должно возникнуть проблем с получением виз, при этом в самой стране можно безопасно добраться от Дамасского аэропорта, как до исторических памятников, так и до пляжей Латакии, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на «Известия».
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