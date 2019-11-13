В Сирии сменили командующего группировкой РФ

В Сирии сменили командующего группировкой РФ

Фото: Ведомости

Пост командующего российской группировкой войск в Сирии занял замначальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Александра Чайко. Ранее это место занимал командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник, перестановки произошли еще всентябре. Они связаны с окончанием срока командировки Сердюкова, он провел в Сирии порядка шести месяцев.

Этого, по словам собеседника газеты, достаточно, поскольку командующему необходимо выполнять задачи и на основном месте работы.

Как отмечается, претензий к работе Сердюкова у ведомства нет.

Сейчас основной задачей Чайко источник назвал работу по соблюдению договоренностей между Россией и Турцией в зоне операции «Источник мира».

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее целью было — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

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