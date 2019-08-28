В Сирии осталось всего 3 тысячи террористов
Боевиков запрещённой в России террористической группировки «ИГИЛ» осталось немного. В Сирии их осталось около 3 тысяч человек.
Как отметили в постпредстве России при ООН, в это число входят и их сторонники.
Война в Сирии продолжается с 2011 года. Россия и некоторые страны Запада помогают официальному Дамаску уничтожать террористов. И даже в 2018 году было объявлено об их полном исчезновении. Стороны пытаются сейчас решить как урегулировать кризис в политическом плане, пишут РИА Новости.
Однако, «ИГИЛ» быстро распространяется и на территории других государств. Есть группировка и у границ России.
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