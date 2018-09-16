В Сирии организовали первые за семь лет муниципальные выборы
Граждане Сирии впервые за более чем семь лет примут участие в муниципальных выборах. По итогам голосования будут определены составы местных советов.
На 18478 мест претендуют свыше 40 тысяч кандидатов. В Сирии открыты 6551 избирательный участок, передает телеканал «360».
Голосование продлится с 07:00 до 19:00 по местному времени. В случае необходимости время может быть продлено на пять часов.
В 2014 году сирийцы выбирали президента страны, а в 2016 году состоялись выборы в парламент.
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