В Сирии организовали первые за семь лет муниципальные выборы

Граждане Сирии впервые за более чем семь лет примут участие в муниципальных выборах. По итогам голосования будут определены составы местных советов.

На 18478 мест претендуют свыше 40 тысяч кандидатов. В Сирии открыты 6551 избирательный участок, передает телеканал «360».

Голосование продлится с 07:00 до 19:00 по местному времени. В случае необходимости время может быть продлено на пять часов.

В 2014 году сирийцы выбирали президента страны, а в 2016 году состоялись выборы в парламент.