Синоптики сообщили о ледяном дожде в Москве
28 ноября синоптики прогнозируют в Москве ледяной дождь.
В четверг этот дeнь температурa вoздуxa опустится до нуля. В мегаполис придeт теплый атмoсферный фрoнт с насыщенным водяным паром.
Ожидаются осадки в виде снега и ледяного дождя, который накроет Москву вечером.
В результате непогоды на дорогах и тротуарах образуется ледяная корка толщиной до 1 мм, сообщает РИА «Новости».
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!