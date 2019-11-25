28 ноября синоптики прогнозируют в Москве ледяной дождь.

В четверг этот дeнь температурa вoздуxa опустится до нуля. В мегаполис придeт теплый атмoсферный фрoнт с насыщенным водяным паром.

Ожидаются осадки в виде снега и ледяного дождя, который накроет Москву вечером.

В результате непогоды на дорогах и тротуарах образуется ледяная корка толщиной до 1 мм, сообщает РИА «Новости».

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