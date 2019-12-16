Синоптики рассказали о январской погоде в Москве

В январе в Москве температура превысит норму на один градус.

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, для мегаполиса среднесуточная температура - минус 9,3 градуса. Нормальные ночные температуры составляют минус 10-15 градусов, а дневные - минус 5-10 градусов.

Выше нормы температура в январе также ожидается на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале, на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, а также на западе Якутии.

Ниже нормы температура прогнозируется в первый день 2020 года на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, и на западе Ленинградской области, сообщает «Российская газета».

Как сообщалось ранее, теплая погода в Москве продлится еще неделю.

Как прогнозируют синоптики, к выходным возможны температурные рекорды. Главный специалист Метеобюро столицы и области Татьяна Позднякова сообщила, что новая рабочая неделя пройдет под влиянием циклона, который будет удерживать теплый воздух в столичном регионе.

Так, в начале недели ожидается 1-3 градуса выше ноля, возможны дожди. Ближе к выходным потеплеет еще на несколько градусов.

18 и 19 декабря не исключено, что будут побиты рекордные показатели 1982 и 1886 годов, когда воздух в Москве прогревался до +5,3 градусов, сообщают «Известия».

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