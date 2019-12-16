Синоптики рассказали о температурных рекордах в Москве

Теплая погода в Москве продлится еще неделю.

Как прогнозируют синоптики, к выходным возможны температурные рекорды. Главный специалист Метеобюро столицы и области Татьяна Позднякова сообщила, что новая рабочая неделя пройдет под влиянием циклона, который будет удерживать теплый воздух в столичном регионе.

Так, в начале недели ожидается 1-3 градуса выше ноля, возможны дожди. Ближе к выходным потеплеет еще на несколько градусов.

18 и 19 декабря не исключено, что будут побиты рекордные показатели 1982 и 1886 годов, когда воздух в Москве прогревался до +5,3 градусов, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, зима является любимым временем года лишь для 8% россиян.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, негативно к этому времени года относятся 29% жителей страны. Как правило, положительно к зиме относятся жители сел и небольших населенных пунктов до 100 тысяч человек.

Любящие зиму ценят в этом времени года снег, зимние виды спорта, Новый год. Меньше всего россиянам нравится мороз и свежий воздух.

Именно холод, грязь и гололед вызывает негативные эмоции у опрошенных.

При этом 46% респондентов предпочитают лето, еще 14% - осень.

Читайте нас в мобильном приложении