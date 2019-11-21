Синоптики рассказали о погоде в декабре

В декабре в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края ожидается средняя температура воздуха выше нормы.

Как сообщил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, теплее обычного будет в Москве и Московской области. В ближайшее время существенных осадков не будет, а снег в столице выпадет только в начале декабря.

Как считает синоптик, отклонение температуры от нормы маловероятно в Южном и Северно-Кавказском округах, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Более точная информация о погоде в декабре появится в конце текущего месяца, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что осенью жители России стали чаще слушать тяжелый рок и лирические песни.

Как говорится в исследовании Mail.ru Group на основе анализа поисковых запросов через голосовой помощник "Маруся", с сентября его чаще просят ставить рок-музыку, преимущественно хеви-метал. Кроме того, россияне стали больше слушать лирические композиции: в сентябре на 17% выросло количество запросов, связанных с поиском джаза и блюза.

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