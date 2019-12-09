Синоптики рассказали о «настоящей русской зиме» в Москве

Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, после чего регион накроет холодный атмосферный фронт с мокрым снегом.

По словам синоптиков, в ближайшие дни в мегаполисе будет дождливо. При этом прогнозируется порывистый ветер. Со среды до субботы включительно будет без осадков, но за счет продолжительных декабрьских ночей усилится выхолаживание приземного воздуха.

Согласно прогнозу, в Москве температура опустится до 8 градусов ниже нуля, после чего атлантический циклон принесет в город тучи и повышение температуры.

«Холод станет отступать, и погода снова сделает призрачными надежды на наступление настоящей русской зимы», – отметили метеорологи, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в ближайшие два дня температура воздуха в Москве превысит климатическую норму и будет выше обычного на 5–6 градусов. Как сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, днем в центре города будет около ноля, либо от +1 до +2 градусов, а на окраинах — от –1 до –2 градусов.

При этом ночью температура будет держаться на нулевом уровне, а существенные осадки в эти дни не ожидаются, сообщает РИА Новости.

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