Синоптики предсказали потепление в регионах

На этой неделе в некоторых регионах России потеплеет.

Как сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Красноярском крае в настоящее время стоят экстремальные морозы в -48 градусов, однако уже к концу недели потеплеет на 20 градусов.

В Омской, Томской, Новосибирской областях, а также на Алтае температурный фон будет около -15 градусов ночью, и -10 днем. Уже к концу недели в этих регионах минимальная температура будет около 0.

При этом подобные температурные скачки будут характерны для всего декабря, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, предправления «Газпрома» Алексей Миллер не согласен с прогнозом синоптиков, которые сообщили о мягкой зиме в России. В компании говорят, что грядущая зима будет холоднее, чем в прошлом году, а во многих регионах «уже по-настоящему трещат морозы». Как следует из прогноза «Газпрома», в январе–марте 2020 года «будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой».

«Погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо — «русская зима» в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы», — сказал Миллер, сообщают «Известия».

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