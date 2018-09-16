Синоптики предсказали «фантастическое» тепло в Москве с середины недели
К середине недели в Московский регион снова вернется тепло, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха поднимется до 24 градусов тепла.
Такая погода продержится до 25 сентября. Вильфанд рассказал, что дождь продлится в регионе до 17 сентября.
«Это же фантастика - плюс 23 градуса во второй половине сентября! В субботу такая погода сохранится, и, по предварительным расчетам, резкого похолодания не видно и в воскресенье», - сообщил он «Интерфаксу».
Ранее стало известно, что в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до 16 сентября.
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