Синоптик предсказал похолодание в Москве

В Москве и в Центральном регионе в ближайшую неделю сохранится аномально теплая погода.

Как сообщил директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев, положительные температуры обусловлены приходом теплого воздуха со стороны Средиземного моря. При этом, снижение температур будет происходить постепенно.

«Если посмотреть еще дальше, на конец недели, то температуры днем уже слабоположительные, а ночью -2 и -3 (до +2 в городе)», — сказал синоптик.

Он отметил, что прогноз на новогоднюю ночь неблагоприятный, однако снег вероятен, сообщает «Рен ТВ».

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается от -10 до +2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В условиях необычно теплой погоды синоптическая ситуация меняется очень неопределенно», — сказал он.

Напомним, температура воздуха в Москве 18 декабря дважды побила рекорд.

В этот день столбики термометров показали 5,4 градуса выше ноля - был побит рекорд 1886 года, когда воздух в городе прогрелся до +5,3 градусов.

Кроме того, когда 18 декабря температура воздуха в мегаполисе достигла 2,9 градусов тепла, был побит температурный рекорд по теплу 1956 года. Тогда рекордная температура составляла +2,8 градусов.

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