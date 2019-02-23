Сингапур перехватил эстафету нефти России у Китая

Права на покупку 48 млн тонн российской нефти перешли от китайской к сингапурской фирме CEFC.

Ранее совладелец CEFC Е Цзяньмин провел несколько месяцев под домашним арестом, а в мае 2018 года и вовсе пропал, совав сделку на сумму свыше 9 млрд долларов.

«Роснефть» неоднократно подчеркивала, что контракт действителен, но кто стал контрагентом по нему, не раскрывала.

Российская госкомпания отмечает, что исходя из текущих макропараметров, стоимость контракта составляет не менее 18,59% от стоимости активов «Роснефти».

На конец прошлого года активы «Роснефти» по бухгалтерскому балансу оценивались в 12,3 трлн рублей, а значит, сумма контракта составила 2,3 трлн рублей, сообщает «Ведомости».