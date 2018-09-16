Синдзо Абэ заявил о неизменности позиции Токио по Курильским островам
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным напомнил ему позицию Токио по территориальному спору.
«Я озвучил нашу позицию президенту России Владимиру Путину, что вначале нам необходимо разрешить территориальный спор и только потом — проблему мирного договора», - рассказал Абэ в эфире японского телеканала в ходе предвыборных дебатов.
Абэ заявил, что говорил об этом Путину еще до предложения российского лидера заключить мирный договор по Курильским островам, пишет «Газета.ru».
Ранее премьер Японии заявил, что может встретиться с Путиным еще раз до конца года.
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