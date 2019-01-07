Синдзо Абэ поклялся на могиле отца решить вопрос с Курилами

Синдзо Абэ поклялся на могиле отца решить вопрос с Курилами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения могилы отца поклялся решить вопрос о заключении мирного договора с Россией по Курильским островам.

«Я каждый день буду делать все возможное, клянусь перед могилой выполнять свои обязанности», — пообещал премьер-министр.

Отец японского премьера – Синтаро Абэ - похоронен в городе Нагато в префектуре Ямагути. С 1982 по 1986 годы он был министром иностранных дел страны.

Синтаро Абэ занимался вопросами японско-советских отношений, заключения мирного договора и принадлежности Курильских островов. Синтаро также поклялся приложить усилия, чтобы положить конец по Курилам, пишет РБК.

Ранее Абэ заявил, что мирный договор между Японией и Россией будет выгоден США, так как обеспечит региональную стабильность.

Договор между Россией и Японией не подписывается в течение 70 лет. Токио хочет вернуть острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва объясняет, что Южные Курилы отошли СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не вызывает сомнения.

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