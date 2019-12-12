Силовики избили фигуранта дела «Черного блока» прямо в суде

Полицейские избили фигуранта дела «Черного блока» Владимира Ратникова после заседания в Басманном суде 11 декабря.

Как рассказал отец избитого Геннадий Комарницкий, после заседания по сроку ознакомления с материалами дела двое силовиков сняли нагрудные жетоны и увели Ратникова на другой этаж.

Там они завели мужчину в туалет и начали избивать с применением электрошокера. Свои действия они сопровождали словами: «Тебе это за ходатайство», передает «ОВД-Инфо».

Лидера движения «Черный блок» Владимира Ратникова обвиняют в создании экстремистского сообщества, в возбуждении организованной группой ненависти либо вражды, а также в призывах к экстремизму и массовым беспорядкам. Кроме этого, он подозревается в публичных призывах к террористической деятельности.

Накануне с молодого человека сняли обвинения в хулиганстве и побоях. С июня прошлого года Ратников находится в СИЗО.

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