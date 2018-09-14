Сильнейший ураган оставил без света тысячи человек под Пермью

Более шести тысяч человек оказались без света в Пермском крае из-за мощного урагана, который повредил линии электропередачи и десятки домов.

Ветер срывал крыши и валил деревья, улицы завалены обломками кровли и рекламных конструкций, повреждены десятки автомобилей.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Спасатели были переведены в повышенный режим готовности, сообщает «ТВЦ».