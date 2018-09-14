Сильнейший ураган оставил без света тысячи человек под Пермью
Более шести тысяч человек оказались без света в Пермском крае из-за мощного урагана, который повредил линии электропередачи и десятки домов.
Ветер срывал крыши и валил деревья, улицы завалены обломками кровли и рекламных конструкций, повреждены десятки автомобилей.
В регионе объявлено штормовое предупреждение. Спасатели были переведены в повышенный режим готовности, сообщает «ТВЦ».
Следующая новость Коломна вошла в Топ-3 направлений выходного дня сентября
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии