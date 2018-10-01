Siemens назначила нового президента компании в России

Siemens в России с 1 октября возглавил бывший коммерческий директор компании Александр Либеров. Он сменил Дитриха Меллера, который занимал должность президента «дочки» немецкого концерна в РФ в течение 12 лет.

Либерову поручено заниматься реализацией стратегии концерна «Видение 2020+» на рынках России, Беларуси и Центральной Азии. Новый президент продолжит работу по локализации производства, а также займется проектами в области цифровой трансформации инфраструктуры компании на российском рынке.

С 1 октября коммерческим директором Siemens в России станет Маркус Штер, который до этого отвечал за бухгалтерский учет и контроллинг в компании «Сименс Здравоохранение» в Японии.

Меллер до октября 2019 года останется в Siemens в качестве вице-президента, уточняет РБК. Он будет консультировать по разным проектам.

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Места: Россия
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