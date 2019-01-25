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Siemens и МГУ договорились вместе изучать опасные болезни

Siemens и МГУ договорились вместе изучать опасные болезни

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова заключил соглашение с компанией Siemens Healthineers о развитии совместной исследовательской деятельности. Это позволит совершенствовать диагностику наиболее опасных заболеваний.

Согласно документу, Университетская клиника МГУ и Факультет фундаментальной медицины университета смогут проводить исследования на оборудовании Siemens. В частности, планируется развивать исследовательскую деятельность по применению современных методов лучевой диагностики в таких направлениях, как кардиология, онкология, урология, неврология и другие.

Результаты совместной работы могут быть использованы для создания концерном новых видов медицинского оборудования и компьютерных программ. Клинические и диагностические данные, полученнные в ходе работы, планируется использовать на курсах повышения квалификации для российских медиков.

Компания Siemens Healthineers также согласилась предоставить МГУ две рабочие станции для проведения исследований и организации учебных курсов для студентов и врачей.

Генеральный директор Siemens Healthineers в России и Центральной Азии Светлана Гербель подчеркнула, что благодаря сотрудничеству российское здравоохранение сможет выйти на мировой уровень, а преподаватели и студенты МГУ получат доступ к самым современным диагностическим системам для выполнения качественных научных исследований.

Новый сектор немецкого концерна - Siemens Healthcare – создан 1 января 2008. Он занимается производством медицинской и диагностической техники.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МГУ
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