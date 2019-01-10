Скончался упомянутый на пресс-конференции Путина малыш

Скончался упомянутый на пресс-конференции Путина малыш

В ночь на 10 января скончался трехлетний онкобольной мальчик из города Черемхово Иркутской области. О больном ребенке рассказали президенту Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции.

Владислав Шестаков с нейробластомой забрюшинного пространства четвертой стадии умер в больнице. «Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг, и он скончался», - рассказали РИА Новости в Минздраве Иркутской области.

Ребенок родился здоровым, на первом году жизни никаких признаков болезни выявлено не было. В мае 2017 года он перенес вирусную инфекцию, после чего оказалось, что у ребенка четвертая стадия онкологии.

Влад пережил три курса химиотерапии и оперативное лечение. В апреле 2018 года он выписался из больницы, однако через два месяца у него констатировали рецидив заболевания.

Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря журналист рассказал историю ребенка и просил главу государства помочь с перевозкой мальчика к месту лечения за границу. Позже выяснилось, что ребенок неизлечим и не сможет перенести перелет.

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