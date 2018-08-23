В Сибири искусство стало жертвой дремучести перед делегацией РПЦ

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) из-за предстоящего визита делегации РПЦ скульптуры обнаженных женщин в фойе закрыли тканью, закрепив драпировку обычными канцелярскими зажимами.

В здании вуза проходит одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей».

Один из участников мероприятия признался, что это сделали, чтобы не ранить чувства представителей епархии, сообщает «URA».