Швейцария из-за шпионажа России ужесточила требования въезда

Власти Швейцарии ужесточили требования по аккредитации российских дипломатов после того, как местная пресса обвинила десятки россиян с дипломатическими паспортами в шпионаже.

В Федеральном департаменте по международным делам Швейцарии призвали Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны.

В посольстве России назвали эти обвинения безосновательными и бездоказательными, передает «URA».

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