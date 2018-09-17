Швейцария из-за шпионажа России ужесточила требования въезда
Власти Швейцарии ужесточили требования по аккредитации российских дипломатов после того, как местная пресса обвинила десятки россиян с дипломатическими паспортами в шпионаже.
В Федеральном департаменте по международным делам Швейцарии призвали Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны.
В посольстве России назвали эти обвинения безосновательными и бездоказательными, передает «URA».
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