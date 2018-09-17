Швейцария из-за шпионажа России ужесточила требования въезда

Власти Швейцарии ужесточили требования по аккредитации российских дипломатов после того, как местная пресса обвинила десятки россиян с дипломатическими паспортами в шпионаже.

В Федеральном департаменте по международным делам Швейцарии призвали Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны.

В посольстве России назвали эти обвинения безосновательными и бездоказательными, передает «URA».