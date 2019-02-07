Швеция раскрыла данные о подготовке РФ к большой войне
Россия переросла локальные военные конфликты и ведет подготовку к полномасштабной войне. Об этом говорится в докладе Шведского института оборонных исследований.
Специалисты проанализировали данные из открытых источников Минобороны РФ и изучили стратегические учения российских военных за последние несколько лет. Они пришли к выводу, что с 2013 года учения стали масштабнее.
Боеготовность войск контролируется на самом высоком государственном уровне – при участии президента России Владимира Путина. Авторы исследования отмечают, что прежде Россия уделяла внимание локальным конфликтам, а сейчас намерена «вести войну на большей части континента», пишет РБК.
«Россия готовится вести растянутые во времени войны против вероятных противников размеров Китая или НАТО», — пишет руководитель исследования Юхан Нурберг.
Ранее в России испытали новую межконтинентальную ракету «Ярс».
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