Швеция раскрыла данные о подготовке РФ к большой войне

Россия переросла локальные военные конфликты и ведет подготовку к полномасштабной войне. Об этом говорится в докладе Шведского института оборонных исследований.

Специалисты проанализировали данные из открытых источников Минобороны РФ и изучили стратегические учения российских военных за последние несколько лет. Они пришли к выводу, что с 2013 года учения стали масштабнее.

Боеготовность войск контролируется на самом высоком государственном уровне – при участии президента России Владимира Путина. Авторы исследования отмечают, что прежде Россия уделяла внимание локальным конфликтам, а сейчас намерена «вести войну на большей части континента», пишет РБК.

«Россия готовится вести растянутые во времени войны против вероятных противников размеров Китая или НАТО», — пишет руководитель исследования Юхан Нурберг.

Ранее в России испытали новую межконтинентальную ракету «Ярс».