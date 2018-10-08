В Швеции объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за исследование интеграции инноваций и изменения климата в макроэкономический анализ. Лауреатов объявила Королевская академия наук в Швеции.

Уильям Нордхаус является сотрудником Йельского университета в США. Он занимается изучением экономических процессов с учетов «природного капитала», уточняет ТАСС.

Пол Ромер – профессор Стэнфордского университета, основоположник теории экономического роста, согласно которой кризис рассматривается как период новых возможностей.

Награждение лауреатов Нобелевской премии пройдет 10 декабря, в день смерти ее основателя – изобретателя Альфреда Нобеля. Размер премии составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).