В Швеции объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике
Нобелевскую премию по экономике присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за исследование интеграции инноваций и изменения климата в макроэкономический анализ. Лауреатов объявила Королевская академия наук в Швеции.
Уильям Нордхаус является сотрудником Йельского университета в США. Он занимается изучением экономических процессов с учетов «природного капитала», уточняет ТАСС.
Пол Ромер – профессор Стэнфордского университета, основоположник теории экономического роста, согласно которой кризис рассматривается как период новых возможностей.
Награждение лауреатов Нобелевской премии пройдет 10 декабря, в день смерти ее основателя – изобретателя Альфреда Нобеля. Размер премии составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).
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