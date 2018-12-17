«Шутка» с росгвардейцем стоила москвичу штрафа в 20 тыс. рублей

Житель столицы Ислям Малеков признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. В мае он пронес на руках сотрудника Росгвардии на одной из станций метро.

Мещанский суд Москвы обязал Малекова заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Судья Оксана Горюнова признала его виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), пишет «Интерфакс».

Из материалов дела следует, что 6 мая мужчина на станции «Сухаревская» обхватил руками росгвардейца и пронес его по вестибюлю метро, пытаясь воспрепятствовать деятельности по охране порядка.

Малеков вину не признал и заявил, что перепутал сотрудника Росгвардии со знакомым. Сам потерпевший признался, что ему не был причинен физический вред, однако он остался недоволен, что мужчина выложил видео инцидента в сеть.