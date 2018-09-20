У штурмана сбитого самолета России остались жена и ребенок
Одним из погибших штурманов сбитого в Сирии ИЛ-20 стал житель Московской области Александр Вечернин.
Он служил на авиабазе в подмосковной Кубинке, жил в поселке Новый Городок в Одинцовском районе. В Подмосковье у него остались жена Мария и 11-месячная дочка.
По сообщению Министерства обороны России, 17 сентября российский военный самолет Ил-20 был сбит ракетой в Сирии, когда возвращался на авиабазу.
В результате крушения погибли, согласно спискам, 14 военнослужащих, передает «Подмосковье сегодня».
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