У штурмана сбитого самолета России остались жена и ребенок

Одним из погибших штурманов сбитого в Сирии ИЛ-20 стал житель Московской области Александр Вечернин.

Он служил на авиабазе в подмосковной Кубинке, жил в поселке Новый Городок в Одинцовском районе. В Подмосковье у него остались жена Мария и 11-месячная дочка.

По сообщению Министерства обороны России, 17 сентября российский военный самолет Ил-20 был сбит ракетой в Сирии, когда возвращался на авиабазу.

В результате крушения погибли, согласно спискам, 14 военнослужащих, передает «Подмосковье сегодня».