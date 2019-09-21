На штурм «Зоны 51» пришли более двух тысяч человек

Свыше двух тысяч человек собрались у базы ВВС США Homey Airport более известной как «Зона 51».

Они приняли участие в так называемом штурме «Зоны 51» и фестивале, ему посвященном.

Как отмечает ТАСС, реальных попыток проникнуть на территорию базы никто не предпринимал.

Ранее неизвестные опубликовали в Facebook призыв ко всем желающим 20 сентября собраться большой группой и войти на территорию базы.

Порядка двух миллионов человек изъявили желание поучаствовать в акции. Позднее организаторы сообщили, что этот призыв не стоит воспринимать всерьез.

«Зона 51» - распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии.

Многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетян.