Штраф за неоплату парковки в Москве подняли до 5 тыс. рублей

Депутаты Мосгордумы приняли закон об увеличении штрафа за неоплаченную парковку с 2,5 до 5 тыс. рублей. По их мнению, размер штрафа прежде был несоразмерен стоимости стоянки.

Как пояснила председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова, сейчас цена за парковку на улично-дорожной сети составляет от 960 до 7140 рублей. Некоторые автолюбители платят штраф в 2,5 тыс. рублей и «стоят сколько хотят».

«Чтобы пресечь такие явления и сказать, что закон един для всех, мы принимаем этот закон», - цитирует Портнову «Интерфакс».

Депутаты указывают, что действующий сейчас штраф не соответствует экономической целесообразности и степени опасности деяния.

С 15 декабря в Москве увеличили с 200 до 380 рублей плату за стоянку в центре и около бизнес-центра «Москва-сити». Принятые меры призваны освободить 15-20% парковочных мест в городе.