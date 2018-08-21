Шторм в Санкт-Петербурге поломал деревья и побил витрины

Сегодня ночью ураган в Петербурге повалил 42 дерева, несколько дорожных знаков и фонарных столбов.

На улице Есенина и Ланском шоссе сильный ветер вырвал с корнем огромные деревья. Первое упало к двери парадной, второе перекрыло вход в магазины, расположенные на улице.

На проспектах Тореза и Энгельса, улице Ольги Берггольц и 2-м Рабфаковском переулке деревья упали на припаркованные автомобили.

В Ленинградской области ветер повалил деревья на железнодорожные пути, задержки электричек составляют около двух часов. Сообщается, что пассажиры помогают машинистам расчищать пути.

В городе Сертолово и поселках Вартемяги и Елизаветинка без света остались 8 тысяч человек.

Работа аварийных бригад, восстанавливающих линию электропередач, осложняется штормовым ветром, сообщает «Санкт-Петербург».

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