Шторм в Санкт-Петербурге поломал деревья и побил витрины
Сегодня ночью ураган в Петербурге повалил 42 дерева, несколько дорожных знаков и фонарных столбов.
На улице Есенина и Ланском шоссе сильный ветер вырвал с корнем огромные деревья. Первое упало к двери парадной, второе перекрыло вход в магазины, расположенные на улице.
На проспектах Тореза и Энгельса, улице Ольги Берггольц и 2-м Рабфаковском переулке деревья упали на припаркованные автомобили.
В Ленинградской области ветер повалил деревья на железнодорожные пути, задержки электричек составляют около двух часов. Сообщается, что пассажиры помогают машинистам расчищать пути.
В городе Сертолово и поселках Вартемяги и Елизаветинка без света остались 8 тысяч человек.
Работа аварийных бригад, восстанавливающих линию электропередач, осложняется штормовым ветром, сообщает «Санкт-Петербург».
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