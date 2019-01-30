Разведка США узнала о «тайном предложении» России КНДР

Власти России предложили КНДР отказаться от ядерного оружия в обмен на строительство атомной электростанции. Об этом узнала американская разведка.

Согласно условиям сделки, Москва будет управлять АЭС, а отходы от ее работы переправлять в Россию, чтобы исключить использование Северной Кореей станции для создания ядерного оружия.

Американцы узнали о секретном предложении в конце 2018 года, сообщает Meduza со ссылкой на американское издание The Washington Post. Сейчас неизвестно, продолжают ли страны обсуждать эту инициативу.

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия такого предложения не делала. Он уточнил, что строительство станции стоит несколько миллиардов долларов. «Не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка?», - отметил он.

Белый дом, ЦРУ, Госдепартамент комментировать информацию не стали.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор, который предусматривает совместную работу над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.