Читай-город













Разведка США узнала о «тайном предложении» России КНДР

Разведка США узнала о «тайном предложении» России КНДР

Власти России предложили КНДР отказаться от ядерного оружия в обмен на строительство атомной электростанции. Об этом узнала американская разведка.

Согласно условиям сделки, Москва будет управлять АЭС, а отходы от ее работы переправлять в Россию, чтобы исключить использование Северной Кореей станции для создания ядерного оружия.

Американцы узнали о секретном предложении в конце 2018 года, сообщает Meduza со ссылкой на американское издание The Washington Post. Сейчас неизвестно, продолжают ли страны обсуждать эту инициативу.

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия такого предложения не делала. Он уточнил, что строительство станции стоит несколько миллиардов долларов. «Не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка?», - отметил он.

Белый дом, ЦРУ, Госдепартамент комментировать информацию не стали.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор, который предусматривает совместную работу над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Унизившего журналистку от РФ депутата Рады наградят в Эстонии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО