Штаты признались в ошибочной трактовке переписки Марии Бутиной
Американская прокуратура заявила, что ошиблась, предполагая, что россиянка Мария Бутина предлагала интимные услуги в обмен на должность в представляющий для нее интерес организации.
Несмотря на это, обвинение настаивает, что признание ошибки не может стать основанием для изменения меры пресечения. Адвокат россиянки Роберт Дрисколл надеется, что «признание ошибки властями США получит такое же освещение, как их первоначальное ложное обвинение», пишет «Коммерсантъ».
Бутину задержали 15 июля в США, а спустя несколько дней арестовали по обвинению в работе иноагентом. Следствие считает, что россиянка хотела повлиять на спонсоров Республиканской партии с целью продвижения российских интересов.
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