Штаты пригрозили России морской блокадой
Военно-морские силы США готовы в случае необходимости организовать блокаду России. Это может случиться, если Москва попытается взять под контроль поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока.
«США располагают такой возможностью — создать морскую блокаду, чтобы не допустить их (российских— прим.) энергетических поставок на этот рынок», - приводит «Коммерсантъ» заявление министра внутренних дел США Райана Зинке.
Ранее Штаты подготовили законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Ограничительные меры могут вступить в силу уже в ноябре.
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