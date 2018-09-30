Штаты пригрозили России морской блокадой

Военно-морские силы США готовы в случае необходимости организовать блокаду России. Это может случиться, если Москва попытается взять под контроль поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока.

«США располагают такой возможностью — создать морскую блокаду, чтобы не допустить их (российских— прим.) энергетических поставок на этот рынок», - приводит «Коммерсантъ» заявление министра внутренних дел США Райана Зинке.

Ранее Штаты подготовили законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Ограничительные меры могут вступить в силу уже в ноябре.