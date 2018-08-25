Штаты предупредили РФ о намерении ударить по Сирии

США сообщили России о том, что намерены нанести удар по Сирии в случае повторного применения Башаром Асадом химического оружия в стране.

Предупреждение передал помощник президента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве 23 августа.

По данным ТАСС, США располагают информацией о намерении использовать химоружие Сирией для освобождения одного из последних районов страны, занятых оппозицией.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение правительственными войсками Сирии химического оружия в городе Дума 7 апреля.