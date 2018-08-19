Штаты передумали помогать Сирии

Президент США Дональд Трамп принял решение направить 230 млн долларов, собранные на стабилизацию ситуации в Сирии, на развитие армии.

«Соединенные Штаты прекратили нелепые ежегодные платежи на развитие Сирии. Саудовская Аравия и другие богатые страны Ближнего Востока начнут платить вместо США», - написал он в Twitter.

Трамп заявил о желании помогать союзникам и заниматься развитием армии США, пишет Lenta.ru.

Ранее в Госдепе объявили о перераспределении средств, собранных для Сирии. Ведомство отчиталось, что Штаты потратили на помощь республике 8,1 млрд долларов.