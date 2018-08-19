Штаты передумали помогать Сирии
Президент США Дональд Трамп принял решение направить 230 млн долларов, собранные на стабилизацию ситуации в Сирии, на развитие армии.
«Соединенные Штаты прекратили нелепые ежегодные платежи на развитие Сирии. Саудовская Аравия и другие богатые страны Ближнего Востока начнут платить вместо США», - написал он в Twitter.
Трамп заявил о желании помогать союзникам и заниматься развитием армии США, пишет Lenta.ru.
Ранее в Госдепе объявили о перераспределении средств, собранных для Сирии. Ведомство отчиталось, что Штаты потратили на помощь республике 8,1 млрд долларов.
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