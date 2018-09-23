Штаты намерены ужесточить правила выдачи грин-карт

Министерство внутренней безопасности США разработало законопроект, который предусматривает ужесточение правил выдачи грин-карт. Изменения ударят по иммигрантам, живущим в стране на законных основаниях, и соискателям с небольшим достатком.

В документе говорится, что при рассмотрении заявления на грин-карту будет учитываться, обращался ли иммигрант за социальной поддержкой. В частности, получение медицинских услуг в рамках программы Medicaid, талонов на питание или социального жилья могут оказаться отрицательными факторами, пишет «Коммерсантъ».

Введение новых правил выдачи грин-карт может заставить бедные семьи выбирать между социальной помощью или получением американского гражданства.

Ранее стало известно, что Штаты в 2019 году планируют урезать квоту на прием беженцев до 30 тыс. человек. Сейчас она установлена на уровне 45 тыс. человек.

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